A Piovani dottorato honoris causa Università Studi Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - Il maestro Nicola Piovani è stato insignito dall'Università degli Studi di Perugia del dottorato honoris causa in "Storia, arti e linguaggi nell'Europa antica e moderna".

La solenne cerimonia di conferimento, presieduta dal rettore, Maurizio Oliviero, si è tenuta nell'aula magna del rettorato.

"La lingua della musica, ieri e oggi" il tema della lectio doctoralis, di cui sono stati parte integrante due brani eseguiti dal vivo al pianoforte, è stato quindi il titolo della lectio pronunciata dal grande musicista e compositore.

L'ingresso in aula è stato fatto insieme al corteo della commissione composta dal promotore del dottorato a Piovani, il prof Alessandro Tinterri, che ha accompagnato il candidato per tutto il cerimoniale e poi ricordato le tappe principali della sua carriera.

Dopo avere ricevuto la pergamena, Piovani ha eseguito un breve brano al pianoforte. Dopo applausi interminabili dei presenti in Aula Magna, è dovuto tornare al pianoforte per un bis. (ANSA).