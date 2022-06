Levriero allevato a C.Castello nella storia della cinofolia

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Gli Azawakh (levrieri detti anche "Principi del deserto", razza rarissima), cresciuti e allevati a Cerbara a "Villa Zampini" di proprietà della tifernate Francesca Zampini, conquistano un nuovo record. Multi Bisg Gch "Azamour Anbar" per il terzo anno consecutivo ha ottenuto il "migliore di razza" alla esposizione canina di Westminster a New York, mostra a numero chiuso, massimo 2.500 soggetti tutti almeno campioni americani di bellezza. E' l'evento più importante d'America e tra i tre più importanti al mondo. La campionessa allevata a Città di Castello è stata giudicata dal giudice messicano Juan Miranda Suacedo e presentata dal top degli handlers americani, Christian Manelopoulos. Grandissima la soddisfazione e l'orgoglio per i proprietari Pippi e Patrick Guilfoyle e per gli allevatori Francesca Zampini e Patrizio Palliani. La campionessa Azamour Anbar, che è già L'Azawakh più premiato nella storia della razza in America, ora ha un nuovo record: e' il primo soggetto di allevamento europeo ad aver vinto il Garden ( Westminster) per tre volte. Per fare un parallelo con l'ippica per esempio è come se un cavallo avesse vinto tre anni consecutivi l'Arco di Trionfo al galoppo o l'Amerique al trotto: nemmeno Ribot e Varenne ci sono riusciti.

Il sindaco, Luca Secondi e l'assessore allo sport, Riccardo Carletti, nel rivolgere le più sentite congratulazioni alla titolare del prestigioso allevamento e ai diretti collaboratori hanno sottolineato - in una nota del Comune - "la portata mondiale di questo risultato storico di assoluto rilievo internazionale che proietta l''immagine della città, dell'allevamento in particolare in ambito internazionale". "Un risultato - hanno detto Secondi e Carletti - che evidenzia, se ce ne fosse ancora bisogno, la professionalità, dedizione e passione per gli animali e l'allevamento di qualità di Francesca Zampini e Patrizio Palliani e tutto lo staff. Un vanto per la comunità locale". (ANSA).