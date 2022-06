In un libro l'impatto del Covid su una famiglia

(ANSA) - TERNI, 24 GIU - Si intitola "Diario di un amore inaspettato" il libro di Federica Frasinetti, edito da Morphema, che racconta l'impatto del Covid su una famiglia. Edito da Morphema, i proventi saranno devoluti a sostegno delle attività dell'Azienda ospedaliera di Terni e dell'Usl Umbria 2.

Nella sede centrale Asl di viale Bramante, il direttore generale Massimo De Fino ha incontrato l'autrice del volume.

"Che - ha affermato - rappresenta una preziosa testimonianza del vissuto di una famiglia durante la lunga e buia fase di pandemia che ha segnato profondamente la vita di tutta la comunità ma che ha generato anche amore, solidarietà, unità e vicinanza malgrado il distanziamento sociale e un impegno collettivo forte e straordinario per reagire, risollevarsi e tornare finalmente alla normalità. Ringrazio Federica per il pensiero avuto nei confronti della nostra azienda sanitaria con questo gesto generoso che dimostra una grande sensibilità e vicinanza nei confronti di tutti i nostri operatori".

"La presa in carico multidisciplinare in ospedale ha consentito a mio marito il ritorno alla vita normale" ha spiegato Federica Frasinetti. "La collaborazione tra professionisti - ha aggiunto -, il dialogo, il confronto, il lavoro di squadra, l'aiuto reciproco, sono fondamentali in sanità come nella vita e nell'esperienza di tutti i giorni.

Questo volume rappresenta un piccolo ma significativo esempio di impegno sociale, solidarietà, sostegno che può generare cose buone. Tanti piccoli tasselli, tante piccole gocce nell'oceano possono risultare fondamentali per costruire una società migliore, più equa e solidale in un'epoca buia e difficile per l'umanità". (ANSA).