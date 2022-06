In edificio polivalente nuovo polo scuole Gualdo Cattaneo

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 24 GIU - Sarà in un edificio polivalente, con funzione di scuola e centro civico, dotato di spazi da utilizzare tutto l'anno non solo dagli studenti ma anche dalla cittadinanza il nuovo polo scolastico di Gualdo Cattaneo.

Il progetto 'Innovative school project 4.0', certificato dalla Commissione europea e riconosciuto come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana sostenibile, è stato presentato venerdì 24 giugno. Alla presenza del sindaco Enrico Valentini, del senatore Luca Briziarelli, Lega, dell'assessore regionale Enrico Melasecche, del presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini e del presidente dell'Unione dei Comuni 'Terre dell'olio e del Sagrantino', nonché sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio.

Presente, inoltre, il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Gualdo Cattaneo, Carla Felli. Anche il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha voluto complimentarsi inviando una lettera che è stata letta durante la cerimonia della posa virtuale della prima pietra del nuovo plesso scolastico che sorgerà in via del Parco, laddove ora c'è un campo sportivo.

I lavori, per oltre 3,96 milioni di euro, inizieranno a settembre e nello stesso mese del 2023 dovrebbero essere completati per poi accogliere circa 150 alunni di scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

"Quello presentato - ha spiegato Valentini - ad esclusione delle Province, è il progetto più grande dei Comuni ammessi al bando Sisma 120 del Miur. La struttura sarà ecosostenibile e sarà una scuola che creerà anche la cultura in modo indiretto, una cultura del risparmio, in una società abituata a sprecare".

