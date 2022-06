Busitalia promuove il turismo di prossimità in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - Busitalia (Gruppo FS italiane) promuove il turismo di prossimità in Umbria offrendo servizi e collegamenti per scoprire alcune località e manifestazioni considerate tra le più suggestive del territorio. Dalla Fioritura di Castelluccio di Norcia, al Festival dei Due Mondi a Spoleto fino a raggiungere le mete balneari della costa tirrenica di Tarquinia e Montalto di Castro.

Nei fine settimana in cui la fioritura sarà al culmine della bellezza 25-26 giugno, 2-3 e 9-10 luglio, in un'ottica di tutela della biodiversità e delle comunità locali, Busitalia - si legge in un comunicato di FS - opererà un servizio navetta articolato su quattro percorsi per collegare i parcheggi di Norcia e di Forca Canapine alle aree della Fioritura. In esercizio dalle 8.30 alle 18.30, consentirà l'accesso alle zone che saranno chiuse al traffico. Dovrà essere prenotato e acquistato sul sito e app di Parchi aperti.

Dal 24 giugno al 10 luglio, in occasione della 65/a edizione del Festival dei due Mondi di Spoleto, gli orari dei percorsi meccanizzati di Posterna, Rocca e Spoletosfera saranno estesi fino all'una e le 2. Compatibilmente con le relative manifestazioni previste nelle giornate del 24, 25, 26 giugno e 1, 2, 3, 8, 9 e 10 luglio le corse delle circolari B e D verranno prolungate fino alle 00.30 circa. Per la giornata conclusiva del Festival, prevista il 10 luglio, sarà operativo un servizio navetta da/per il centro città.

Fino al 28 agosto, tutti i sabati, le domeniche e i festivi, dalle ore 6.45 alle ore 18.30 circa, Busitalia organizza collegamenti dedicati da Terni e Città della Pieve verso i lidi di Tarquinia e Montalto di Castro. Per accedere al servizio Busitalia raccomanda la prenotazione. Le tariffe sono variabili in funzione del percorso e i biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del bus terminal di Terni, dal conducente e su Salgo, l'app del servizio di trasporto pubblico di Busitalia in Umbria.

Tutti gli approfondimenti, i dettagli e gli orari dei servizi offerti da Busitalia sono disponibili su www.fsbusitalia.it.

