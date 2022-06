Baiocco con Gruppo Maestri, interessato al Catania

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - L'ex calciatore perugino Davide Baiocco sarà responsabile del settore giovanile del Gruppo Maestri, i corsa per rilevare il titolo sportivo della Città di Catania. "Si tratta di una persona di straordinario spessore umano e professionale. Davide Baiocco darà valore tecnico, educativo e istruttivo a ogni momento del nostro settore giovanile, che tornerà a primeggiare in Sicilia e in ambito nazionale" ha sottolineato il Gruppo.

"Ho accettato l'invito a far parte del Gruppo Maestri - ha spiegato Baiocco - dopo attenta valutazione. Non volevo che il mio nome venisse strumentalizzato, perché la cosa che conta è che Catania torni ad avere una proprietà seria che progetti un futuro a lunga scadenza e una squadra degna della città.

Per questo ho deciso di dire di sì al progetto del Gruppo Maestri che ha in sé persone e professionisti seri che conosco da anni e di cui mi fido. Sono felice di poter dare la mia disponibilità per il ruolo di responsabile del settore giovanile, un compito che mi affascina e che mi vedrà impegnato nella valorizzazione dei giovani del territorio. Mi sento pronto a dare il mio contributo per il Gruppo Maestri - ha concluso Baiocco - che mi ha dato vibrazioni e sensazioni bellissime su valori, principi e progettualità". (ANSA).