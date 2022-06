Nasce Centro studi e alta Formazione in materia di ambiente

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Firmata la convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e Arpa Umbria finalizzata all'istituzione e al funzionamento del Centro interistituzionale di studi e alta Formazione in materia di ambiente (Cisafa).

Il protocollo è stato sottoscritto da rettore Maurizio Oliviero e da Luca Proietti, direttore di Arpa Umbria. Sono intervenuti, inoltre, Michele Zappia, direttore del Dipartimento territoriale Umbria nord, e Daniele Porena, delegato del rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale.

"L'accordo crea il primo centro interistituzionale finalizzato non solo alla formazione, ma anche all'attività di ricerca - ha evidenziato Oliviero - sulle tematiche della tutela dell'ambiente e della sostenibilità, con l'ambizioso obiettivo di candidare l'Umbria, con le sue caratteristiche davvero uniche nel panorama nazionale, tra le regioni capofila nello sviluppo di attività di ricerca e innovazione in questi ambiti di alta rilevanza strategica per il Paese. Il Cisafa, infatti, intende sviluppare competenze e professionalità non solo in ambito regionale, ma anche a livello nazionale, proponendosi, su questi temi, come una buona pratica esemplare di una proficua integrazione fra istituzioni. Il patrimonio scientifico, le capacità progettuali e d'innovazione che possiedono i 14 dipartimenti dello Studium, infatti, unite alle specifiche competenze di Arpa, potranno avere un ruolo decisivo nella salvaguardia dello straordinario patrimonio del nostro territorio, favorendo anche la nascita di quella sensibilità e quell'attenzione per l'ambiente che possono contribuire a migliorare le condizioni di vita presenti e delle generazioni future. Questa convenzione costituisce quindi un'alleanza strategica".

Proietti, ha manifestato viva soddisfazione per il raggiungimento di questo "importante obiettivo, che andrà a favorire l'integrazione culturale, scientifica e sociale tra Arpa Umbria e Università degli Studi di Perugia". (ANSA).