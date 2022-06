Sciamannini presidente Comitato imprenditoria femminile

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Dalia Sciamannini è stata eletta presidente del nuovo Comitato imprenditoria femminile (Cif) della Camera di commercio dell'Umbria, che si è insediato venerdì mattina a Perugia.

Due le vice presidenti elette: Rosalba Cappelletti e Claudia Franceschelli.

Un momento considerato importante, sia per la rilevanza di questo organismo, sia perché è il primo della nuova Camera di commercio dell'Umbria - si legge in una sua nota -, dopo l'unificazione di quelle di Perugia e Terni.

Le componenti del Cif sono anche Caterina Grechi (Centro pari opportunità); Barbara Mischianti (Cgil); Veronica Lazzara (Cia); Simona Garofano (Cisl); Elisa Ferrucci (Cna); Angela Maria Spalazzi Caproni (Confragricoltura); Maria Angela Locchi (Confartigianato); Nela Turkovich (Confcommercio); Roberta Veltrini (Confcooperative); Annarita Bruschi (Confimi); Alessandra Gasperini (Confindustria); Giuseppina Baldassari (Sviluppumbria).

Il Comitato opera per favorire lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria; sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle problematiche riguardanti lo sviluppo economico locale; indagare le cause che ostacolano l'accesso delle donne al mondo dell'imprenditoria; promuovere iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile; proporre attività di formazione imprenditoriale e professionale; facilitare l'accesso al credito delle imprese femminili.

"Il Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio dell'Umbria - ha affermato il presidente dell'Ente camerale, Giorgio Mencaroni, rivolgendosi alle nuove componenti dell'organismo prima delle votazioni per scegliere i vertici - rappresenta una realtà importante, che ha il compito di formalizzare progetti a favore del territorio e delle imprese, di cui l'imprenditoria femminile rappresenta una leva strategica di assoluto rilievo". (ANSA).