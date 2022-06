Infiorate di Spello all'insegna della sicurezza

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Dai parcheggi prenotabili online alle modifiche della viabilità, il piano di sicurezza con cui le artistiche Infiorate del Corpus Domini torneranno a colorare le vie e le piazze del centro storico di Spello è ormai messo a punto e la città è pronta ad accogliere i visitatori e i turisti che arriveranno nel weekend del 18 e 19 giugno. Il programma e i punti più significativi del piano di sicurezza della prima edizione post-pandemia sono stati presentati l'8 giugno al Museo delle Infiorate di Spello.

Il format dell'evento resta invariato rispetto al passato, con tante iniziative collaterali che faranno da cornice al lavoro certosino dei gruppi infioratori e al concorso: mostre di bonsai e di fotografia, mostra mercato di florovivaismo e artigianato, che quest'anno si sposta nei pressi della Villa dei Mosaici area Sant'Anna, visite guidate notturne, abbellimenti floreali realizzati per il concorso "Finestre, balconi e vicoli fioriti" promosso dalla Pro loco, cui si aggiungono la mostra permanente dei bozzetti al museo delle infiorate e i ristoranti e gli esercizi commerciali aperti tutta la notte. Mentre gli infioratori lavoreranno chini a terra, il pubblico potrà guardare, conversare e anche partecipare alla ormai consueta infiorata dei turisti.

Il presidente dell'associazione Le Infiorate di Spello Giuliano Torti ha sottolineato, per chi arriverà in auto, pullman, camper e moto, l'importanza di prenotare online i parcheggi, dalla homepage del sito e della pagina Facebook delle Infiorate di Spello e della Pro Loco di Spello.

Turisti e visitatori potranno realizzare un quadro floreale, sotto la guida di esperti infioratori. Ci sarà anche un'infiorata dedicata ai bambini. Entrambe le infiorate saranno ispirate alla pace. A queste infiorate collabora anche la Comunità La Tenda di Foligno. Il liceo scientifico G. Marconi di Foligno realizzerà la sua consueta infiorata ed è stata annunciata la presenza di alcuni ragazzi del liceo scientifico Temistocle Calzecchi Onesti di Fermo che dalle Marche verranno per realizzare alcuni tappeti con la tecnica delle tassellazioni, sempre sotto la guida esperta di alcuni infioratori spellani. (ANSA).