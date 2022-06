Ordine giornalisti Umbria, giusto concedere accesso atti

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - "L'iniziativa della Procura di Perugia di concedere ai giornalisti l'accesso agli atti, garantisce e rafforza l'esercizio del diritto di cronaca": lo sottolinea il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria Mino Lorusso. "Rientra nell'interesse dell'opinione pubblica essere informata sui contenuti degli atti processuali, non più coperti da segreto, anche per garantire la completezza dell'informazione stessa" aggiunge.

"Il diritto-dovere di informazione - sostiene Lorusso - deve sempre essere esercitato nel pieno e costante rispetto di altri specifici interessi, quale la tutela della dignità della persona. Tutto questo rappresenta un passo in avanti per una informazione corretta e una 'giustizia giusta', capaci di garantire il rispetto delle regole, delle persone sottoposte a giudizio, di quelle offese e dei minori. L'auspicio è che l'iniziativa della Procura di Perugia non resti isolata, ma che sia adottata anche dalle altre". (ANSA).