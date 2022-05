Galleria Forca di Cerro aperta anche di notte

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - A partire dal primo giugno la galleria "Forca di Cerro", sulla strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre" (direttrice Spoleto-Norcia), resterà sempre aperta anche in orario notturno, per agevolare le attività commerciali e turistiche del territorio durante la stagione estiva, come programmato di concerto con la Regione Umbria e le istituzioni locali.

Le attività di manutenzione programmata - spuiega l'Anas - riprenderanno dopo l'estate sempre in orario notturno ed esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Gli interventi riguardano l'ammodernamento degli impianti di illuminazione secondo gli standard di ultima generazione, per un investimento di circa 6 milioni di euro, nell'ambito di un ampio piano di investimenti per la riqualificazione della direttrice Spoleto-Norcia, l'innalzamento degli standard di sicurezza e del comfort di guida al fine di migliorare l'accessibilità dei territori serviti dall'infrastruttura. (ANSA).