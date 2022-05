Caritas, Covid ha accentuato le disuguaglianze

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - L'emergenza Covid "ha lavorato" sulle disuguaglianze accentuandole e peggiorando i "problemi gravi" che già esistevano nel sistema economico dilatandoli.

Negli ultimi due anni c'è stato così un aumento del 41 per cento di utenti che si sono avvicinati e hanno chiesto accesso alla Caritas. A delineare il quadro è stato l'economista Pierluigi Grassetti, coordinatore dell'equipe dell'Osservatorio Caritas sulle povertà e l'inclusione sociale che, questa mattina, insieme al direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli e allo statistico Nicola Faloci, ha presentato il settimo 'Rapporto sulle povertà' nell'Archidiocesi perugino-pievese.

All'incontro è intervenuto anche l'arcivescovo emerito cardinale Gualtiero Bassetti oltre a rappresentanti delle Istituzioni civili locali impegnate nel sociale e ai direttori e collaboratori delle Caritas diocesane dell'Umbria.

Dal rapporto emerge come gli empori Caritas "denunciano una fascia crescente di cittadini a reddito medio che si mostra più vulnerabile e in situazione di criticità". (ANSA).