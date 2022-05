Caparvi, Lega, taser in dotazione forze ordine 46 città

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - "Il taser arriva in dotazione alle forze dell'ordine in altre 46 città. In distribuzione dal 14 marzo, da oggi in Umbria sono coinvolti anche gli operatori di pubblica sicurezza di Perugia e Assisi": lo sottolinea il deputato della Lega Virginio Caparvi, coordinatore regionale in Umbria. "La pistola a impulsi elettrici è in dotazione a polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza" aggiunge.

"Uno strumento in più - sostiene l'on. Caparvi in una nota - per difendere l'incolumità degli operatori e dei cittadini. Un iter iniziato con la sperimentazione nel 2018 con Matteo Salvini ministro dell'Interno e proseguito dal sottosegretario Nicola Molteni. Un impegno mantenuto". (ANSA).