Fascia olivata Assisi-Spoleto si candida per campagna Fai

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 28 MAG - "Il Sentiero degli Ulivi - La fascia olivata Assisi-Spoleto" si candida per la campagna nazionale del Fai "I luoghi del cuore" 2022. Alla presentazione, a Foligno, sono intervenuti, tra gli altri, gli amministratori delle città interessate (Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno, Spello), i rappresentanti delle società di categoria e delle associazioni culturali, produttori olivicoli e imprenditori. Il Fai era rappresentato da Maurizio Tozzi della delegazione Foligno-Spoleto.

Nel corso dell'incontro - è detto in una nota del Comune folignate - è stato ricordato che il progetto "I luoghi del Cuore" è considerato il più importante a livello italiano per la sensibilizzazione sul valore del patrimonio, grazie al quale tutti i cittadini possono segnalare al Fai, attraverso un censimento biennale, i luoghi da non dimenticare. E' stato evidenziato come tale opportunità rivesta importanza strategica per la promozione del territorio, in particolare per quella parte di esso connotata da pregio paesaggistico e naturistico, inserita nel contesto ambientale "olivato" riconosciuto già paesaggio rurale e storico dal Mipaf, nonché sito Giahs dalla Fao.

Nel corso dell'incontro di presentazione ufficiale della candidatura, è stato posto l'accento sul fatto che l'Umbria "è il cuore verde d'Italia e il paesaggio olivato rappresenta grandissima parte di questo cuore verde che è una delle principali aree olivicole dell'Umbria facendo da cornice al ricco patrimonio storico e artistico da preservare e promuovere al meglio. Il paesaggio della fascia olivata che si estende per 40 chilometri ed è considerato un vero e proprio unicum che caratterizza questo territorio a livello mondiale. (ANSA).