Tornano le Infiorate di Spello del Corpus Domini

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 20 MAG - Nel weekend del 18 e 19 giugno prossimo, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, le artistiche Infiorate del Corpus Domini torneranno a coprire di colori e profumi le vie e le piazze del centro storico di Spello. Il ritorno dell'iniziativa è stato possibile grazie ad un piano di sicurezza in cui è stato previsto anche un sistema di prenotazione on-line del parcheggio, che è raccomandata a tutti coloro che arriveranno in auto, autobus, camper o moto. I vari aspetti legati al piano sicurezza sono stati affrontati nel corso di un incontro svoltosi nel palazzo comunale.

"Come sempre, non c'è nessun biglietto di ingresso per assistere all'evento, che è gratuito. La prenotazione riguarda solo il parcheggio dei veicoli e garantisce la possibilità di parcheggiare nelle vicinanze del centro storico dove si svolgono le infiorate e la priorità di accesso alla manifestazione (nell'ottica di un possibile superamento del numero massimo di visitatori ammissibili secondo la normativa vigente)", spiega Guglielmo Sorci, vicesindaco con delega ai grandi eventi.

Le aree adibite a parcheggio sono cinque e saranno raggiungibili, in base al proprio mezzo di trasporto, da una delle uscite della strada statale 75. Una mappa dei parcheggi è consultabile nel sito dell'associazione.

Tutti i parcheggi sono prenotabili usando il link presente nella homepage del sito www.infioratespello.it o nella pagina Facebook delle Infiorate di Spello (www.facebook.com/InfiorateSpello ) e della Pro Loco Spello (www.facebook.com/prospello). (ANSA).