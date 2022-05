Incontro vescovi umbri-direttori testate giornalistiche

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 20 MAG - I vescovi della Conferenza episcopale umbra hanno incontrato oggi, 20 maggio, a Foligno, presso il complesso parrocchiale di San Paolo Apostolo, i direttori responsabili delle testate giornalistiche umbre, in vista dell'Assemblea ecclesiale regionale e della 56/a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si terranno sempre a Foligno i prossimi 28 e 29 maggio.

L'incontro odierno è servito per avviare un percorso condiviso, in nome della buona informazione, tra il mondo ecclesiastico e quello del giornalismo. È stata l'occasione per mettere a fuoco anche le problematiche che attanagliano l'editoria italiana, ma al tempo stesso anche le criticità della Chiesa, a cominciare dalla crisi delle vocazioni. A incontrare i direttori delle testate umbre sono stati i vescovi di Assisi-Foligno, mons.

Domenico Sorrentino; di Città di Castello-Gubbio, mons. Luciano Paolucci Bedini e il presidente della Conferenza episcopale umbra e vescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo.

L'iniziativa di ascolto e condivisione della Chiesa umbra, alla vigilia dell'Assemblea ecclesiale, che verterà sul tema: "Quale ripresa? Per una sapienza pastorale dopo la pandemia", è stata particolarmente apprezzata dai giornalisti, presenti anche con i rappresentanti dell'Ordine di categoria regionale e con quelli dell'Associazione stampa umbra. A moderare l'incontro, Riccardo Liguori, responsabile della comunicazione della diocesi di Perugia e coordinatore della commissione regionale per le comunicazioni sociali Ceu. (ANSA).