Nuovo prefetto di Terni,la città va apprezzata e valorizzata

(ANSA) - TERNI, 16 MAG - "Terni è una città industriale, che va apprezzata e valorizzata. Ho già incontrato il sindaco, il presidente della Provincia, il procuratore e le forze dell'ordine e approfondirò tutte le eventuali problematiche". A dirlo è stato, incontrando i giornalisti, il nuovo prefetto di Terni, Giovanni Bruno.

Con gli operatori dell'informazione ha tracciato le priorità del territorio, tra cui - ha detto - il fenomeno dello spaccio, la sicurezza e la questione viabilità. "Conosco il territorio marginalmente venendo dalla prefettura di Viterbo, ma avremo modo di monitorare quello che accade" ha sottolineato in merito alla diffusione degli stupefacenti. "Metteremo tutti gli sforzi a fattor comune - ha proseguito - per poter contrastare in tutti i modi questo annoso problema".

Il nuovo prefetto ha poi annunciato che convocherà il capo compartimento dell'Anas per un vertice "affinché vengano chiusi, in vista del periodo estivo, i cantieri lungo il raccordo Terni-Orte e così i territori possano fruire liberamente della viabilità". Convocherà inoltre anche il commissario straordinario per il completamento della Orte-Civitavecchia, Ilaria Coppa, per sollecitare il completamento di "un'opera strategica, a maggior ragione per la presenza a Terni di un polo siderurgico". Economia e rischi di infiltrazioni mafiose sono altri aspetti sui quali Bruno riserverà attenzione.

"Sarò tra la gente e non chiuso nelle mie stanze, perché mi piace conoscere e capire direttamente le cose" ha concluso. Tra gli incontri istituzionali in programma per il nuovo prefetto, anche quelli con i presidenti di Ast, Giovanni Arvedi, e della Ternana, Stefano Bandecchi. (ANSA).