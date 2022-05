Coletto, professione infermieristica pilastro sistema sanità

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - "Nella Giornata internazionale dell'infermiere oggi più che mai, è necessario celebrare l'intera comunità di professionisti delle scienze infermieristiche, autentico pilastro del sistema sanitario nazionale e umbro": lo sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. Con un post sul suo profilo Facebook.

"In un contesto complesso ed in continua evoluzione, frutto anche delle sfide poste dalla pandemia- evidenzia Coletto -, gli infermieri riescono ad interpretare al meglio le necessità di coniugare professionalità e flessibilità, umanità e dialogo, cura e assistenza. In ogni contesto lavorativo, sia ospedaliero che territoriale, l'infermiere è sempre più un valore aggiunto all'interno di squadre multidisciplinari, imprescindibili per rispondere ai diversi bisogni di salute dei cittadini. Nelle sfide che ci attendono per ridisegnare l'organizzazione della nostra sanità, dal Piano sanitario regionale alle progettualità del Pnrr, abbiamo bisogno degli infermieri e dei loro valori, per far sì che gli investimenti strutturali e tecnologici, come le case e gli ospedali di comunità, l'infermieristica di famiglia, le centrali operative territoriali, diventino strumenti in grado di rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, rispondendo efficacemente a bisogni sempre più diversificati.

Ringrazio ogni infermiere per tutto quello che ha fatto in questi due anni estremamente impegnativi - conclude l'assessore - ed esorto tutti ad uno spirito di coesione nel perseguire gli obiettivi di innovazione e miglioramento della sanità umbra".

(ANSA).