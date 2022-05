Patti Smith Patti a Moon in June a Castiglione del Lago

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 09 MAG - A pochi giorni dall'annuncio del ritorno sui palchi italiani a luglio per una serie di concerti a Pompei, Roma, Stresa e Cervia, Patti Smith anticiperà la sua performance con una serie di eventi acustici ed intimi dove, in suggestive location scelte per l'occasione, ripercorrerà la sua carriera, tra musica e poesia.

Tra i luoghi scelti c'è anche la Rocca Medievale di Castiglione del Lago, all'interno del festival Moon in June, oltre che la Galleria dell'Accademia di Firenze (in occasione dei 140 anni del David di Michelangelo nel museo fiorentino).

In Umbria, quindi, l'appuntamento da segnare in agenda è per domenica 26 giugno all'interno dello scenario della Rocca Medievale di Castiglione del Lago (ore 21, prezzo biglietto 45 euro + prevendite attive su www.ticketone.it e www.boxol.it) con "An evening of poetry and music" e protagonista il Patti Smith acoustic duo.

Quello di Patti Smith è il primo grande nome internazionale del festival che anche quest'anno ripete, allargandosi ancora di più, l'esperienza itinerante con concerti in varie location del Trasimeno, dopo la conferma del consueto e immancabile palco naturale dell'Isola Maggiore.

Moon in June è realizzato con il sostegno della Regione Umbria, dei "Fondi Por Fesr Umbria 2014-2020 - Az. 3.2.1 - Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo" e di 6 Comuni del territorio lacustre (prossimamente saranno presentati cartellone, novità e partner dell'edizione 2022). (ANSA).