Bori(Pd) chiede a commissione audizioni su trasporti studenti

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - "Dare avvio ad un ciclo di audizioni sul tema dei trasporti e dell'accesso alla mobilità destinata agli studenti, che coinvolga l'Università degli Studi di Perugia, così come quelle associazioni ed organizzazioni che stanno promuovendo azioni in materia, a partire dalla Sinistra Universitaria-Udu". E' quanto ha chiesto formalmente al presidente della Seconda commissione consiliare permanente, Valerio Mancini, il consigliere regionale Pd, Tommaso Bori.

"Il tema del trasporto pubblico locale non può essere più scisso da quello del diritto allo studio - afferma Bori - e ciò deve passare anche attraverso l'incentivo all'uso del mezzo pubblico a discapito di quello privato, così come descritto anche dalla mozione sulla dichiarazione di emergenza climatica da me promossa e approvata in data 22 febbraio 2022 dall'Assemblea legislativa".

"Su queste tematiche - ricorda Bori - l'associazione Sinistra Universitaria-Udu sta lavorando da anni con successo, tanto da riuscire a far approvare in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Perugia, una mozione che prefigura l'attivazione di un abbonamento integrato per tutti i trasporti regionali, al costo agevolato e forfettario di 50 euro l'anno da destinare agli studenti universitari".

"Anche l'attuale governance d'Ateneo ha dimostrato di aver a cuore tale questione - sottolinea - essendosi impegnata attivamente anche nella richiesta di un abbonamento agevolato, cosi come è dimostrato anche dal 'Piano di azione per la sostenibilità di ateneo 2021-2023', che individua alcune specifiche linee di intervento quali la previsione di un abbonamento Unico al Trasporto Pubblico regionale fortemente scontato".

"Riteniamo dunque che l'Assemblea legislativa debba aprire una fase di confronto su queste tematiche e inserire l'argomento all'interno dell'ordine del giorno della prima seduta utile. Ciò a dimostrazione dell'importanza e della necessità di un percorso partecipato e al fine di individuare tutte le misure e i possibili interventi da mettere in campo, per poter dare vita a nuove forme d'incentivo all'uso de trasporti pubblici locali a partire dagli studenti". (ANSA).