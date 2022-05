Sindacati, con famiglie vittime Gubbio per giustizia

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - "I fatti che emergono dalle indagini sull'esplosione di un anno fa alla Green genetics di Gubbio, in cui hanno perso la vita Samuel Cuffaro ed Elisabetta d'Innocenti e in cui altri lavoratori sono rimasti gravemente feriti, sono di una gravità assoluta. Il processo accerterà le responsabilità individuali e come sindacati saremo accanto alle famiglie delle vittime per chiedere che sia fatta pienamente giustizia": ad annunciarlo sono Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria che il 6 maggio saranno a Gubbio, insieme alle proprie segreterie nazionali, per un'iniziativa sulla cultura della sicurezza e un confronto con le scuole della città.

"È proprio dalla cultura del lavoro che è necessario ripartire" affermano i tre segretari umbri, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari. "Cultura che nella vicenda della Green genetics - aggiungono - evidentemente è totalmente mancata, visto che giovani lavoratrici e lavoratori sono stati messi nelle condizioni di operare in una situazione di estremo rischio senza esserne consapevoli".

Per i sindacati, che hanno elaborato una piattaforma rivendicativa sui temi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono azioni precise da mettere in campo affinché fatti come quello di Gubbio non accadano "Mai più", come recita lo slogan dell'iniziativa di venerdì. "La prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro è possibile - affermano i sindacati - mettendo in campo prima di tutto maggiori controlli e quindi potenziando gli organi ispettivi. Occorre poi lavorare, fin dalle scuole, per costruire una cultura del rispetto delle regole, della legalità, dei diritti e della sicurezza, non solo tra i più giovani, ma anche tra chi fa impresa. Accanto a questo, è necessario qualificare le imprese stesse, legando le politiche industriali e i relativi finanziamenti alla qualità del lavoro e al rispetto delle regole, a partire da quella sulla sicurezza". (ANSA).