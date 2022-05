Ance Perugia, rischio rallentamento ricostruzione

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Paventa che "la ricostruzione post terremoto possa andare incontro a un ulteriore rallentamento" il presidente di Ance, l'associazione dei costruttori edili, Perugia, Moreno Spaccia, che con l'ANSA commenta la situazione legata al superbonus. "Ma oggi non è questa la discussione centrale sul tema bonus 110%" aggiunge.

"Il superbonus 110% - sostiene Spaccia - ha due meriti: dare un contributo decisivo alla ripresa economica e agevolare l'efficientamento energetico e sismico del patrimonio edilizio contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che il nostro Paese si è dato in materia di risparmio energetico e decarbonizzazione. In tale prospettiva Ance ha sempre sostenuto che sarebbe utile evitare di introdurre novità normative con cadenza settimanale e dare invece stabilità e certezza ai cittadini e alle imprese e rendere strutturale questa misura.

Non si può negare che ci siano state anche frodi e fenomeni distorsivi nell'utilizzo di questo strumento, anche se i dati dell'Agenzia delle Entrate dimostrano che le frodi riguardano soprattutto altri bonus meno regolamentati".

"Crediamo sia sbagliato nei confronti dei cittadini e delle imprese oneste privarsi di un provvedimento che, seppur migliorabile, ha dimostrato di poter dare un decisivo contributo all'economia del Paese e all'ambiente" conclude Spaccia. (ANSA).