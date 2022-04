Sala convegni Arpa Terni intitolata a magistrato Santoloci

(ANSA) - TERNI, 28 APR - Intitolata alla memoria del magistrato Maurizio Santoloci, scomparso nel gennaio 2017, la sala convegni della sede di Terni di Arpa Umbria. Una targa a ricordo del giudice - da sempre impegnato attivamente nelle tematiche ambientali - è stata scoperta nel corso di una cerimonia che si è svolta alla presenza, oltre che dei familiari dello stesso Santoloci, della presidente della Regione, Donatella Tesei, delle istituzioni locali e del direttore generale di Arpa Umbria, Luca Proietti.

"Maurizio Santoloci è stato un faro in materia di diritto dell'ambiente, in momenti storici anche particolari, dove la normativa sull'ambiente era monca" ha sottolineato la presidente Tesei. La quale ha ricordato come le sentenze del magistrato abbiano fatto "giurisprudenza sull'interpretazione di norme a volte un po' farraginose e soggette a varie interpretazioni".

Il dg di Arpa, Proietti, ha sottolineato che l'intitolazione della sala a Santoloci è stata tra le prime proposte avanzate già dal 2018, "per lasciare un ricordo negli anni". "Attraverso la Scuola di Alta Formazione Ambientale - ha aggiunto - l'obiettivo dell'Arpa è quello di fare di Terni un punto di riferimento per la formazione. Vogliamo così ricordare chi aveva già fatto molto proprio in questo campo".

I ringraziamenti per l'intitolazione e la vicinanza, a nome della famiglia, sono stati rivolti dalla figlia di Santoloci, Valentina. "Abbiamo molto apprezzato - ha detto - che mio padre venga ricordato proprio in questo contesto, dove ci si impegna a difesa dell'ambiente". (ANSA).