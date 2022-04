Ricoveri 'con Covid', incontro per riorganizzare posti letto

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - L'assessore regionale alla salute, Luca Coletto, ha reso noto che il commissario Covid ha incontrato i direttori generali delle aziende ospedaliere e sanitarie per valutare una riorganizzazione dei posti letto che tenga conto del fatto che molti ricoveri di soggetti positivi al Covid non sono legati a complicanze prodotte dal virus.

"Per cui - ha spiegato Coletto - è anche necessario fornire a questi pazienti le giuste cure per la patologia che li ha portati all'ingresso in ospedale". (ANSA).