Fra Moroni, contento che popolo della pace si faccia sentire

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - "Sono contento che il popolo della pace si faccia vedere e sì faccia sentire. È molto importante quello che ha detto oggi papa Francesco ai politici: ascoltate quello che dice il popolo. Il popolo della pace è maggioritario in questo Paese": così ha parlato dal palco di Assisi fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, durante il suo intervento al popolo della pace giunto in marcia da Perugia. Aggiungendo: "Sono convinto che si può ancora intavolare il dialogo".

"Non è quella delle armi la risposta, le armi portano solo distruzione, non ci sarà mai nessuna vittoria di nessuno perché le armi portano il male di tutti", ha sottolineato fra Moroni.

"Non ci sono guerre che finiscano con una chiara affermazione di pace, ma c'è la perpetuazione del male e allora basta, tacciano le armi, fermatevi", ha detto ancora rifacendosi alle parole del Pontefice.

Infine, l'invito del custude ad andare sulla tomba di Francesco: "Chiediamo attraverso di lui il dono della pace del Risorto, chiediamo attraverso di lui la fine dell'ostilità e la pace per tutto il mondo". (ANSA).