Mezzo chilo infiorescenze marijuana in auto, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - Circa mezzo chilo di infiorescenze di marjuana sono stati sequestrati nella serata di Pasqua dalla polizia stradale di Perugia a un eugubino di 26 anni, domiciliato nel capoluogo umbro, poi denunciato a piede libero, nel corso di un intervento sulla E45 a Ponte Felcino.

Gli agenti sono intervenuti per i rilievi in seguito ad un incidente stradale. Il giovane aveva riportato alcune lievi lesioni al volto ed è apparso particolarmente agitato. A quel punto - riferisce la Questura - un operatore ha notato all'interno dell'auto, sul sedile lato passeggero, due vasetti contenenti verosimilmente marijuana. I poliziotti hanno fatto così una verifica più approfondita del veicolo rinvenendo, nascosti in un borsone, altri 15 contenitori in vetro e plastica contenenti infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di circa mezzo chilo.

Nell'abitazione del ventiseienne sono state quindi trovate - sempre in base alla ricostruzione degli investigatori - altre confezioni contenenti semi di cannabis e flaconi di fertilizzante per la coltivazione.

Il giovane è stato quindi denunciato per coltivazione e trasporto illecito di sostanza stupefacente. (ANSA).