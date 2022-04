(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - Simone Pampanelli è il nuovo segretario generale della Cgil di Perugia. L'elezione è avvenuta a Foligno, al termine dell'assemblea generale della Camera del Lavoro provinciale, alla quale ha partecipato anche Maurizio Landini, segretario generale della Cgil nazionale. Pampanelli subentra a Filippo Ciavaglia, che è stato chiamato a Roma per un incarico nel dipartimento internazionale della Cgil nazionale.

Le operazioni elettorali, con voto segreto- rifrisce il sindacato - hanno visto Simone Pampanelli, 45 anni, eletto con 60 voti favorevoli, sette contrari, nove astenuti e due schede bianche.

Perugino, la sua esperienza nel mondo del lavoro inizia prestissimo. All'età di 15 anni Pampanelli entra in fabbrica come fabbro artigiano in un'azienda metalmeccanica. Poi varie esperienze di lavoro precario e discontinuo tra Perugina, Poligrafico e altre aziende del territorio. La successiva esperienza come co.co.co nel pubblico impiego lo porta ad entrare nel Nidil Cgil, il sindacato dei lavoratori atipici e precari, del quale assumerà poi la guida. Successivamente entra nella segreteria della Fiom Cgil di Perugia, della quale assume la guida dal 2018.

"Nella mia storia personale - ha detto il neoeletto segretario - ho sempre cercato di costruire, unire e valorizzare le differenze e il pluralismo. Per rappresentare un mondo del lavoro sempre più complesso e articolato, anche nel nostro territorio, serve un sindacato altrettanto aperto e plurale".

