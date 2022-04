Bonafè, Sassoli uomo del dialogo e oggi manca di più

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Ha ricordato David Sassoli come "uomo del dialogo, di pace" la deputata europea Simona Bonafè parlando all'incontro "Difendere il Pianeta, una scelta non negoziabile. Il lascito di David Sassoli" al Festival del giornalismo di Perugia. "In questi giorni angoscianti ci manca ancora di più" ha aggiunto nel corso dell'iniziativa promossa dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

"David Sassoli sapeva sempre da che parte stare - ha detto Bonafè - e lui stava dalla parte dei più deboli e degli oppressi, fossero le donne vittime di violenza, alle quali ha aperto le porte del Parlamento europeo, o profughi del campo che ha visitato durante la pandemia. Tutto questo perché aveva una visione permeata di giustizia sociale e questa non c'è senza libertà e democrazia ma anche una visione dell'economia a servizio delle persone e non viceversa. Sassoli è stato quindi anche il presidente del green deal".

"A chi dice che oggi dice 'mettiamo nel cassetto il green deal perché ci sono la guerra e altre priorità - ha sottolineato ancora Bonafè - bisogna rispondere no, che anzi oggi è proprio il momento di investire in fonti di energia rinnovabili perché le condizioni ci sono. Perché è così che ci rendiamo indipendenti dalla Russia". (ANSA).