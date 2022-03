In Umbria scendono nuovi casi Covid ma più ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Scendono ancora gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 19.204 al 31 marzo, ultimo giorno dello stato di emergenza, 255 in meno di mercoledì, ma prosegue la crescita dei ricoverati, 233, sei in più, quattro dei quali, uno in più, nelle terapie intensive.

In base ai dati sul sito della Regione, nell'ultimo giorno sono emersi 1.517 nuovi positivi, 1.768 guariti e altri quattro morti.

Sono stati analizzati 2.441 tamponi e 7.621 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari del 15 per cento, era al 17 mercoledì e 16,2 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).