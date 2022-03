Agriumbria a Umbriafiere dal primo al 3 aprile

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Oltre 60 appuntamenti tecnici, presentazioni, dimostrazioni pratiche, suii temi legati all'agricoltura, alla zootecnia e all'agroalimentare sono in programma ad Agrumbria, che si svolgerà dal primo al 3 aprile nei padiglioni dell'Umbriafiere di Bastia Umbra.

Al centro dell'iniziativa, anche momenti per i consumatori attenti alla qualità dell'alimentazione, benessere animale, innovazione digitale, tutela della biodiversità e delle risorse idriche, ma anche innovazioni tecniche, carburanti ed energia, giovani e lavoro, produzioni di qualità e loro tutela, multifunzionalità delle imprese agricole. E poi le gare di valutazione morfologica e i ring con tante razze da carne e da latte.

A questi si aggiungono i tanti momenti divulgativi, gli show cooking e le degustazioni. Un vasto palinsesto sul presente e il futuro dell'agricoltura italiana ed europea.

Apertura dei cancelli prevista venerdì 1 aprile alle 9.

Oltre 430 gli stand di produttori, aziende ed eccellenze nazionali e regionali presenti in fiera.

Ad inaugurare l'edizione 2022, venerdì, alle 9.15, al centro congressi, interverranno il sottosegretario Mipaaf, ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni; la presidente della Regione, Donatella Tesei, l'assessore regionale Roberto Morroni, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, il presidente Umbriafiere Spa, Lazzaro Bogliari.

Tra gli appuntamenti di venerdì, alle ore 11 un incontro sulla sostenibilità nei sistemi agroalimentari, a cura dell'Università degli Studi di Perugia. Il convegno sarà preceduto dalla consegna del Premio Antonio Ricci al laureato in Agraria selezionato dall'Unibversità di Perugia e a un giornalista.

Sempre alle 11, a cura di Confagricoltura Umbria, si parla di risorsa irrigua regionale, tra emergenza e uso sostenibile, con presentazioni di modelli per la gestione in tempo reale della rete irrigua. Alle ore 15, nello spazio della Regione Umbria, si parlerà di Akis, il sistema nazionale e regionale di conoscenza e innovazione in campo agricolo. (ANSA).