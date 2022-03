Prosegue il calo dei positivi in Umbria, ma 11 ricoveri in più

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Ancora in discesa la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria, con un calo del 4,3 percento nelle ultime 24 ore, mentre si registrano 11 ricoveri in più, 214 in tutto, tre dei quali (uno in meno) in terapia intensiva.

I nuovi contagi emersi nell'ultimo giorno, secondo i dati della Regione aggiornati a domenica 27, sono 1.544, l'8,6 per cento in meno rispetto a ieri. I guariti sono 2.456, e si registrano altre tre vittime (1.791 in tutto). Gli attualmente positivi scendono così a 20.139, circa 900 meno in un giorno.

Sono stati analizzati 8.384 test antigenici e 2.160 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 14,64 per cento (16,4 sabato e 18,1 venerdì). (ANSA).