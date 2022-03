Sostanzialmente stabili ricoverati Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Sono sostanzialmente stabili i ricoverati Covid in Umbria, 195, uno in meno di martedì, con tre posti occupati nelle terapie intensive, uno in meno. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 2.150 nuovi positivi, 1.759 guariti e altri due morti. Gli attualmente positivi salgono a 21.455, 389 in più, pari a un più 1,8 per cento (più 7,1 lo stesso giorno della scorsa settimana) .

Sono stati analizzati 2.761 tamponi e 8.810 test antigenici, con un tasso di positività del 18,58 per cento (era 16,1 martedì e 19,65 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).