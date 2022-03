La Cascata delle Marmore celebra la Giornata dell'Acqua

(ANSA) - TERNI, 21 MAR - Le associazioni Ars Pace, Assisi Suono Sacro e Hydra - Museo Multimediale Cascata delle Marmore celebrano insieme la Giornata mondiale dell'Acqua, prevista come ogni anno il 22 marzo, con una iniziativa alla Cascata delle Marmore ed al museo Hydra.

L'evento - in programma alle 15.30 all'ingresso del Belvedere Superiore - inizierà con una performance musicale del maestro Andrea Ceccomori e della pianista Lucrezia Proietti. Seguirà la conferenza dal titolo "Il ruolo centrale dell'acqua nello sviluppo sostenibile per la pace", a cura di Monica Baldi, ex parlamentare europeo, e Anna Ruedeberg, medico e docente, e del consiglio direttivo dell'associazione Ars Pace di Assisi. In collegamento dal nono forum mondiale dell'acqua a Dakar anche Francesco Fioretti, ideatore di Hydra. Alla conferenza interverranno Elena Proietti, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Terni, e Nicola Angelini, presidente di Confimi Umbria. Per l'occasione verrà presentato anche il libro "Sorella Acqua" scritto da Carla Pagliari, direttrice del Consorzio Bonifica Tevere-Nera.

"Nella Giornata mondiale dell'Acqua - afferma l'assessore Proietti - ci tengo a evidenziare quanto sia preziosa la risorsa che il nostro territorio dispone: l'acqua che con la Cascata è non solo fonte di vita per tutti noi ma anche un bene naturalistico che fa emozionare chiunque la veda". (ANSA).