Jeff Beck a Umbria Jazz il 17 luglio

Jeff Beck ha annunciato un tour europeo che inizierà̀ a maggio con alcune date nel Regno Unito e che lo porterà̀ anche in Italia il 17 luglio a Umbria Jazz.

Questi spettacoli segneranno le prime date live di questa icona della chitarra da settembre 2019, quando suonò al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri festival negli Stati Uniti. Molte di queste nuove date programmate - ricorda Umbria Jazz - facevano parte di un tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 prima che entrasse in vigore del blocco pandemico che ne determinò la cancellazione.

Nel corso di oltre 50 anni di carriera musicale Jeff Beck ha vinto otto Grammy Awards, è stato citato da Rolling Stone tra i "100 più grandi chitarristi di tutti i tempi" ed è stato inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame, una volta come membro degli Yardbirds e un'altra come artista solista.

I biglietti per il concerto a Umbria Jazz saranno disponibili da martedì 22 marzo alle ore 11.

Il 10 luglio è invece in programma una serata tutta dedicata alla musica cubana con Aymée Nuviola, Gonzalo Rubalcaba e Cimafunk.

Biglietti disponibili on-line.