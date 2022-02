Sindaco Norcia, visita di Mattarella grande ventata di gioia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 FEB - "Il nostro animo è pieno di gioia e gratitudine per aver scelto Norcia quale meta di questo suo primo viaggio del nuovo settennato": così il sindaco Nicola Alemanno si è rivolto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamani in visita alla città di San Benedetto.

"In questa nostra terra martoriata dagli eventi sismici prima, e dalla pandemia poi, in questi giorni in cui purtroppo il rumore della guerra sta deflagrando anche nei nostri cuori, la sua visita è davvero una ventata di grande gioia che torna ad alimentare la speranza", ha aggiunto Alemanno.

"Oggi, ha potuto vedere come la ricostruzione privata sia ormai una fattiva realtà - ha spiegato il sindaco - Abbiamo circa 2.700 cantieri, oltre 1.000 sono già stati autorizzati e 800 di questi hanno iniziato i lavori; molti sono stati completati".

"Oggi, presidente - ha detto ancora il sindaco - questa comunità dà il via anche alla 58/a edizione della Mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina, da sempre vetrina nazionale ed internazionale della nostra terra e che, insieme alle celebrazioni benedettine fin dal 2017, ha rappresentato la volontà di rinascere, senza fermarsi nemmeno di fronte alla distruzione del sisma".

"Vogliamo ardentemente auspicare che il messaggio di pace che oggi lanciamo da questa simbolica piazza raggiunga tutti coloro che hanno potere di intervenire affinché la pace, di cui abbiamo potuto godere negli ultimi 70 anni, possa di nuovo essere la normalità", ha detto ancora il sindaco.