Tesei e Coletto illustrano Pnrr sanità ai sindacati

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - La presidente della Regione, Donatella Tesei, l'assessore alla Salute, Luca Coletto, e i vertici della Sanità umbra hanno incontrato nella mattinata di giovedì dapprima i sindaci delle città umbre sopra i 15 mila abitanti, Anci e Cal, in rappresentanza degli altri Comuni, e successivamente i segretari regionali dei sindacati e delle sigle di categoria nonché Sumai (specialisti ambulatoriali), Fimmg (medicina generale), Fimp (pediatri di libera scelta) e Federfarma (farmacisti), per illustrare la parte umbra del Pnrr Sanità, che risponde alla Missione 6 del Piano generale.

L'incontro informativo, avvenuto appena ricevute le ultime indicazioni in merito trasmesse recentemente dal Ministero della Salute - spiega Palazzo Donini -, si inquadra nel più ampio perimetro della concertazione.

Il piano umbro contiene le indicazioni su case di comunità, ospedali di comunità, Cot (Centrali operative territoriali) e telemedicina, nonché su digitalizzazione degli ospedali e ammodernamento delle grandi apparecchiature.

Il tutto (sono previsti) investimenti per circa 106 milioni di euro, rafforzerà - sottolinea ancora la Regione - la rete di servizi sanitari esistenti ed è tassello del più ampio nuovo Piano sanitario umbro.

Il prossimo passo prevede a breve due delibere di Giunta nelle quali si formalizzeranno le dislocazioni delle Case di comunità, delle Cot e della distribuzione territoriale degli ospedali di comunità oltre che l'action plan generale. (ANSA).