Lega, insopportabile polemica Pd-M5s su incendio Terni

(ANSA) - TERNI, 22 FEB - "Un ringraziamento sincero ai vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, agli amministratori comunali, al sindaco Latini e all'assessore Salvati, ai tecnici di Arpa e Usl, ai volontari della Protezione civile e al personale del Comune di Terni che si sono interessati della vicenda mettendo in atto prontamente efficaci misure nei rispettivi ambiti di competenza": così i senatori della Lega, Valeria Alessandrini e Stefano Lucidi, i consiglieri regionali Daniele Carissimi e Daniele Nicchi e quello comunali di Terni. "Auspichiamo che le indagini della polizia giudiziaria facciano presto luce sulla vicenda e ne stabiliscano cause e responsabilità" aggiungono.

Per gli esponenti leghisti è "ridicola la polemica politica cavalcata dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle". "Un atteggiamento insopportabile - aggiungono - poiché strumentalizza il tema della salute dei cittadini e sottolinea la mancata volontà di un confronto serio e costruttivo a cui dovrebbe tendere un'opposizione responsabile. L'Amministrazione comunale ternana ha agito con velocità, competenza, prudenza e trasparenza, sulla base di riscontri scientifici e di evidenze fornite da tecnici qualificati. A fronte delle sterili polemiche, ricordiamo l'impegno profuso su tematiche ambientali dall'amministrazione comunale fin dal suo insediamento, mentre i tentativi dell'assessore Salvati di voler instaurare un confronto serio sono rimasti lettera morta, in quanto da parte dell'opposizione si è sempre cercato di costruire un muro di polemiche utile a coprire la totale assenza di proposte. Quali sarebbero le responsabilità di un sindaco o di un assessore nei confronti di un impianto privato di riciclo di carta e plastica dai rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, che dispone di tutte le autorizzazioni del caso e che lavora sul territorio da ben prima dell'insediamento di questa consiliatura? Questo sciacallaggio su tematiche ambientali deve finire perché non fa bene a nessuno e rovina l'immagine della città". (ANSA).