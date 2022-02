Tornano a scendere ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - Tornano a scendere i ricoverati Covid in Umbria, 183 a lunedì, tre in meno rispetto a domenica mentre salgono a otto, da sette, i posti occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il portale della Regione dedicato alla pandemia.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 369 (375 lunedì della scorsa settimana) nuovi positivi, 491 guariti e due morti. Gli attualmente positivi scendono a 11.049, 124 in meno.

Sono stati analizzati 592 tamponi e 2.874 test antigenici, con un tasso di positività pari al 10,6 per cento (9,58 una settimana fa). (ANSA).