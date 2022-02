A Terni dal primo marzo chiude hub vaccinale Casagrande

(ANSA) - TERNI, 19 FEB - Dopo dieci mesi di attività chiude il punto vaccinale territoriale allestito dall'Usl Umbria 2 nella palestra dell'istituto Casagrande di Terni. Dal primo marzo le sedute vaccinali per gli adulti e per i minori con oltre 12 anni di età si trasferiranno infatti nella sede centrale dell'azienda sanitaria, in viale Donato Bramante 37 (primo piano con ingresso scala E).

A comunicarlo è la stessa Usl, spiegando che la riorganizzazione è stata decisa sulla base della diminuzione del numero di vaccinazioni anti-Sars- CoV-2 programmate per le prossime settimane e di quelle effettuate nelle ultime settimane.

Il punto vaccinale della sede di viale Bramante sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19 e sabato mattina dalle 8 alle 14.

Sempre dal primo marzo le vaccinazioni pediatriche per i bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni, attualmente svolte nella sede di viale Bramante, continueranno ad essere garantite presso i due centri salute Tacito (mercoledì dalle 11 alle 14, giovedì dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 11 alle 14) e Colleluna (lunedì dalle 11 alle 14, martedì dalle 14.30 alle 17.30 e sabato dalle 11 alle 14).

Sempre nell'ambito della riorganizzazione delle attività di contrasto al virus, dal primo marzo i tamponi in modalità drive through saranno svolti esclusivamente nella sede di viale Bramante con accesso, su prenotazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del servizio di Igiene e sanità pubblica, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14. La fascia oraria 12-14 sarà riservata alle scuole. (ANSA).