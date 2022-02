Tesei, Mattarella a Norcia per attenzione alle aree sisma

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - "Sono molto felice che il presidente Mattarella abbia pensato all'Umbria come prima uscita del suo secondo settennato. Va a Norcia, dimostrando attenzione alle aree del cratere del sisma. Spero che il Capo dello Stato si renda conto così del punto a cui siamo arrivati": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, commentato la visita di Sergio Mattarella a Norcia, annunciata per venerdì.

La prima del suo secondo mandato.

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei progetti umbri del Pnrr, la presidente Tesei ha poi sottolineato che, con la sua visita, il capo dello Stato "si renderà così conto che la nostra battaglia per ottenere una parte del Pnrr, cosiddetto complementare, rivolto alle aree del cratere è stata giusta e doverosa". Risorse quindi, ha aggiunto Tesei, "non solo per la ricostruzione degli edifici ma anche per sostenere questi luoghi meravigliosi della Valnerina pure dal punto di vista dello sviluppo economico e sociale".

"Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per far ripartire la ricostruzione - ha proseguito Tesei - perché nel 2019 appena sono arrivata mi sono dovuta occupare di portar via le macerie di un terremoto che c'è stato nel 2016. Oggi invece abbiamo numeri e dati incoraggianti in merito alla ricostruzione, sia pubblica sia privata, grazie al lavoro fatto con le cabine di regia. Il presidente incontrerà anche le persone che non sono ancora rientrati nelle loro case, ma vedrà la Basilica di San Benedetto con i lavori in corso e anche tanti cantieri, oltre ad opere anche della ricostruzione privata ultimate". (ANSA).