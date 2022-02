(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - Ancora in calo i ricoverati Covid negli ospedali umbri: sono 190 secondo i dati della Regione aggiornati a venerdì 18, quattro in meno di giovedì. Dieci, uno in più, in terapia intensiva.

I nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore sono ancora sotto ai mille, 911, l'11 per cento in meno.

I guariti sono 1.328 e si contano altri tre morti, 1.709 in tutto dall'inizio della pandemia.

Continua così il calo degli attualmente positivi, ora 12.272 (420 in meno in un giorno).

Sono stati analizzati 6.849 test antigenici e 2.192 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale pari al 10,07 per cento (10,4 giovedì). (ANSA).