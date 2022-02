Farma Service Centro Italia dona mascherine a Cri Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Farma Service Centro Italia, azienda di servizi di Federfarma, ha donato 2.400 mascherine Ffp2 al comitato regionale umbro della Croce rossa, come "gesto di vicinanza" all'organizzazione.

Il presidente di Federfarma Augusto Luciani ed il direttore generale Franco Baldelli nel ricevere il presidente regionale della Cri, Paolo Scura, hanno sottolineato "il grande impegno svolto dai volontari specialmente in questa pandemia". "Siamo particolarmente felici della sinergia che da tempo va avanti tra Farma Service Centro Italia e Croce rossa" ha commentato Luciani. "Lo testimonia - ha aggiunto - il protocollo d'intesa siglato nei mesi scorsi, che ha consentito la consegna gratuita dei farmaci ad anziani e persone fragili impossibilitati dal recarsi in farmacia nel periodo del lockdown".

"Anche nell'immediato futuro contiamo di proseguire su questa scia - ha aggiunto Baldelli -, come ad esempio per quanto riguarda gli aspetti legati al tema della formazione".

"Grazie a Farma Service Centro Italia per questa donazione - ha sottolineato Scura -, la morsa del Covid si sta progressivamente allentando ma non per questo si deve abbassare la guardia e l'attenzione deve rimanere alta. I nostri volontari sono sempre pronti a supportare la popolazione". (ANSA).