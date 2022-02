Solo 110 prime dosi vaccino in Umbria ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Sono state appena 110 le prime dosi di vaccino contro il Covid registrate in Umbria nell'ultimo giorno, 110, secondo quanto riporta il sito della Regione aggiornato a lunedì 14 febbraio. La copertura è ora dell'85,57 per cento della popolazione vaccinabile.

Le seconde dosi inoculate sono state 288, 84,81 per cento, e 342 le terze, 61,7. (ANSA).