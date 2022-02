Per Draghi caffè mattutino a Città della Pieve

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Caffè mattutino in un bar del centro storico di Città della Pieve per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha deciso di trascorrere il fine settimana nella sua residenza umbra. Stamani il premier si è presentato al bancone del bar per chiedere un espresso, per poi proseguire la sua domenica di riposo in quello che da oltre 15 anni è diventato il suo "buen retiro". Sempre sorridente e gentile, il presidente è solito frequentare i locali del borgo umbro, compresi i ristoranti dove degustare piatti tipici della zona.

Assieme alla moglie Serenella ha raggiunto Città della Pieve nella giornata di ieri e con ogni probabilità la lascerà domani per affrontare un'altra settimana di impegni istituzionali.

(ANSA).