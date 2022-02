Denuncia scomparsa del compagno, uomo trovato dalla polizia

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Si era allontanato dalla propria abitazione facendo perdere le proprie tracce. Per questo la compagna, preoccupata per l'accaduto, la scorsa notte ha richiesto l'intervento della polizia di Stato, che in poche ore è riuscta a rintracciare l'uomo.

Gli agenti della squadra volante, a seguito della chiamata alla sala operativa della questura di Perugia, hanno attivato il protocollo di ricerche nei confronti dell'uomo, di 56 anni.

Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso dalla donna, che il compagno, a causa di una serie di problematiche personali, si era allontanato da casa il giorno prima, rendendosi irreperibile.

Dopo aver rassicurato la donna e acquisito ogni informazione utile, la squadra volante si è messa alla ricerca dell'uomo.

Dopo qualche ora, il 56enne si è presentato spontaneamente in questura, dopo aver ricevuto degli sms che lo avvisavano delle ricerche della polizia. Agli operatori ha spiegato di essersi semplicemente allontanato dalla propria compagna per restare un po' da solo a causa di alcuni problemi personali.

Compresa la situazione, i poliziotti hanno invitato l'uomo a dare rassicurazioni alla compagna circa il proprio stato di salute. (ANSA).