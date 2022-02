Prenota le vacanze al mare ma è una truffa

(ANSA) - BETTONA (PERUGIA), 10 FEB - Aveva deciso di concedersi una settimana di vacanza al mare, ma l'affitto dell'appartamento si è rivelato una truffa: è quanto successo a una donna di Bettona che si è rivolta ai carabinieri i quali, dopo una serie di indagini, hanno rintracciato e denunciato i presunti responsabili.

I fatti risalgono all'estate scorsa, quando la donna aveva risposto a un annuncio su una nota piattaforma social, relativo ad un appartamento in affitto sulla riviera romagnola.

Presi i contatti con i proprietari e stabilito il periodo, una settimana a settembre, alla donna era stato chiesto di versare una caparra di 200 euro per confermare la prenotazione. Una volta fatta la ricarica su una carta postepay, però, l'interlocutore era scomparso, così come l'annuncio dell'appartamento.

A quel punto la vittima si era rivolta ai carabinieri della stazione di Bettona, che dopo indagini durate circa sei mesi sono riusciti ad individuare i presunti responsabili della truffa. La caparra per il momento - riferiscono i militari - non è stata recuparata. (ANSA).