Grave uomo in ospedale a Terni ferito da colpi arma da fuoco

(ANSA) - TERNI, 10 FEB - Un uomo ferito con più colpi di arma da fuoco è stato ricoverato con riserva di prognosi all'ospedale di Terni dopo essere stato trovato nei pressi di un'abitazione alla periferia della città. Per chiarire quanto successo sono in corso indagini dei carabinieri. Sugli accertamenti viene mantenuto il massimo riserbo.

I carabinieri sono stati chiamati sul posto per un tentativo di furto. Non è ancora chiaro da dove siano partiti i colpi che hanno ferito l'uomo e chi abbia sparato. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche che gli spari siano partiti da dentro un piccolo condominio.

I militari stanno ascoltando diversi testimoni per chiarire quanto successo. (ANSA).