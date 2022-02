Curva epidemia Covid Umbria in leggera diminuzione

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - La curva epidemica relativa al Covid, come pure la media mobile a sette giorni, in Umbria mostrano un andamento in leggera diminuzione rispetto alle settimane precedenti. L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti all'8 febbraio è pari a 1.084. Lo indica il report settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico della Regione.

Lo studio evidenzia che l'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni diminuisce attestandosi ad un valore di 0,80.

L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra tassi superiori alla media regionale tra coloro che hanno età compresa tra 3 e 44 anni, con un trend in leggera diminuzione per tutte le classi d'età, emerge ancora dal report.

Rispetto alla settimana precedente non si osservano variazioni sostanziali, nell'impegno ospedaliero regionale mentre dal 31 gennaio al 6 febbraio si sono verificati 34 decessi. (ANSA).