Ad Orvieto appartamento inagibile dopo incendio

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 10 FEB - Sono rilevanti i danni provocati da un incendio avvenuto nella tarda mattinata in un appartamento del centro storico di Orvieto, in via Simoncelli.

Non ci sono feriti. I locali sono stati dichiarati inagibili.

Le fiamme - riferiscono i vigili del fuoco - hanno avuto origine per cause accidentali nella cucina, con la conseguente distruzione del mobilio ed il serio danneggiamento del solaio.

Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla via molto stretta, che non ha permesso ai vigili del fuoco di arrivare nelle vicinanze dell'appartamento. I pompieri hanno dovuto stendere una tubazione di diverse decine di metri, scongiurando la propagazione ad altri locali dell'abitazione, che hanno avuto solo danni da calore e fumo, ed agli altri appartamenti adiacenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Orvieto. (ANSA).