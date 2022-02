Portavoce Sardine collabora con assessore umbro centrodestra

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - Adriano Dossi, già capo ufficio stampa del movimento delle Sardine, collabora ora alla comunicazione di Michele Fioroni, assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria guidata da una giunta di centro-destra. La notizia è riportata oggi da alcuni giornali locali.

Una collaborazione attivata in "forma privata" da Fioroni - scrive il Corriere dell'Umbria - per far meglio passare sui social e nuovi media le proprie riflessioni e le azioni strategiche dell'Assessorato.

Secondo quanto risulta all'ANSA, Fioroni si sarebbe affidato a Comin & Partners la società di comunicazione strategica di Gianluca Comin, una delle principali aziende nel settore, per cui Dossi attualmente lavora. Il progetto di comunicazione è supervisionato dal partner Gianluca Giansante, socio dello studio Comin e docente universitario di comunicazione. (ANSA).